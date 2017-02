Une journée Tricolore pour les enfants, le 22 février !

A l'occasion de chaque vacances scolaires, le centre aquatique propose ses traditionnelles structures gonflables et parcours. Cependant, en Février une nouveauté sera proposée aux enfants le Mercredi 22 Février de 15h00 à 17h00.



Baptisé "journée tricolore", l'après-midi a pour vocation de mettre en avant l'esprit collectif qui existe bel et bien dans le monde de la natation. Au programme de cette animation, les enfants pourront successivement s'inscrire à une course relais et découvrir le water-polo.



Le centre aquatique rappelle que chaque jour des vacances de 15h00 à 17h00 des animations et structures gonflables sont proposées.



Pour plus de renseignements : www.les-ondines.fr