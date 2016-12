Une nouvelle dynamique pour la transition énergétique en Bretagne

Le Préfet de région, Christophe Mirmand et le 1er Vice-Président du Conseil régional, Loïg Chesnais-Girard, ont réuni, vendredi 9 décembre, la 16ème conférence bretonne de l'énergie. Cette conférence, qui devient la Conférence bretonne de la transition énergétique , a validé le lancement d'une nouvelle feuille de route pour renforcer la mobilisation de tous les acteurs et des territoires bretons. Elle a aussi été l'occasion de présenter la nouvelle démarche de COP régionale qui portera un projet fédérateur pour la transition écologique et énergétique de la Bretagne.



Dans le contexte de mise en oeuvre de la loir de transition énergétique pour la croissance verte et dans un cadre stratégique réaffirmé par l'accord mondial sur le climat issu de la COP 21 et la toute nouvelle Programmation Pluriannuelle de l'Energie, la 16ème Conférence bretonne de l'énergie (CBE) avait pour objectif de donner un nouvel élan à la stratégie régionale qui vise à faire de la Bretagne une région en pointe, dans les réponses apportées aux défis climatiques et énergétiques.



Une nouvelle feuille de route sera élaborée, en englobant des objectifs plus larges que l'énergie et en s'appuyant notamment sur le bilan du Schéma régional Climat, Air, Energie en 2018.



Jean Yves Le Drian, président du conseil régional, a donc souhaité engager la Bretagne dans une COP régionale pour la transition écologique et énergétique de l'ensemble du territoire. Tous les acteurs de l'énergie, de la biodiversité, de l'eau ou encore de l'économie circulaire sont invités à y participer et à s'engager pour concrétiser cette mobilisation de grande ampleur au niveau régional. L'Etat a décidé de s'inscrire dans ce mouvement régional.



Tous les membres de la Conférence Bretonne de la Transition Energétique (CBTE) ont ainsi été invités à participer à un premier carrefour des transitions réunissant tous les acteurs bretons, le jeudi 9 mars 2017.



L'ensemble des présentations de la CBE sera disponible sur le site régional dédié à l'énergie :

www.plan-eco-energie-bretagne.fr