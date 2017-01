Une soirée conviviale tout public au Pays de la Roche aux Fées

Rendez-vous

Samedi 28 Janvier

A la salle des loisirs de Coësmes

Atelier adultes / enfants : chants - danses - jeuxDavid Guichard (violon, chant), Mathieu Guitton (chant, harmonica, violon) et Cédric Malaunais (veuze, accordéon) s'attachent à jouer un répertoire issu du pays gallo tout en s'imprégnant du style des sonneurs et chanteurs de tradition populaire. Vous explorerez avec eux l'univers des rondes, danses et chants de Haute-Bretagne.Tarif : 5€ - Gratuit pour les enfants - Buvette et vente de gâteaux sur place