VENT, NEIGE, VERGLAS, le département en vigilance orange !

Le département d'Ille-et-Vilaine est placé en vigilance orange pour vent, neige et verglas à partir de 16h00 jusqu'à demain 10h00.



Tempête hivernale de courte durée demandant cependant une vigilance particulière pour plusieurs phénomènes : aux vents forts succèderont de fréquentes giboulées de neige et grésil.



Il est conseillé aux automobilistes et aux professionnels du transport d'être particulièrement attentifs lors de leurs déplacements sur cette période.



Une brève séquence de vents violents est attendue d'ouest en est entre 16h et minuit ce jeudi : pendant environ 3 à 4h les rafales d'ouest puis de nord-ouest seront violentes avec des pointes fréquentes à 90/100 km/h dans les terres, et jusqu'à 110/120 km/h sur le côtier.



LE vent faiblira rapidement à partir du milieu de nuit, de fréquentes giboulées où neige et grésil prédomineront. Par ailleurs les températures finiront par devenir voisines de zéro en fin de nuit/début de matinée, avec donc possibilité de regel local.

SOYEZ PRUDENTS !!