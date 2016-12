VITRÉ : Ce week-end, c'est le Marché de Noël sur la Place du Château

Vendredi 16 décembre de 15h à 21h - Place du Château

18h30 : retraite aux flambeaux (départ de l'Office du Tourisme)

19h : arrivée du Père Noël

Présence de la fanfare de Domagné



Samedi 17 décembre de 10h à 20h

De 11h à 18h : spectacle de rue avec la troupe des Baladins de la Vallée d'Argent

Animations musicales sur la place du château (chorale Joie Nouvelle à 15h00 - Danse et Cie à 16h15 et Nervalphonie à 17h30)

Balade en calèche avec le Père Noël toute la journée



Dimanche 18 décembre de 10h à 19h

De 11h à 18h : spectacle de rue avec la troupe des Baladins de la Vallée d'Argent

Animations musicales sur la place du château : 15h30 Spered Ar Vro et La Bouëze

Balade en calèche avec le Père Noël

De 11h à 12h30 : photos gratuites avec le Père Noël sur la place du château