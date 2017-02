VITRE : Des ateliers multimédia à la Médiathèque Madame de Sévigné

La médiathèque renouvelle sa proposition d'ateliers multimédia à destination d'un public débutant. Quatre thématiques sont proposées :



Mardi 7 Février à 10h00 - Premier pas sur l'ordinateur

Les bases de l'ordinateur, les principales fonctions du clavier, comment utiliser la souris, ...



Mardi 14 Février à 10h00 - Ranger, organiser son ordinateur

Apprenez à classer vos documents et à les organiser sur votre ordinateur



Mardi 21 Février à 10h00 - Premier pas sur tablettes

Caractéristiques et fonctionnalités d'une tablette, découverte des applications (achat, utilisation, ...)



Mardi 28 Février à 10h00 - Créer et utiliser son adresse mail

(Re-)Découvrez les fonctions de base de votre messagerie



Ateliers sur inscription dès à présent au 02 99 75 16 11 ou sur place (2,50€ la séance)