VITRE : Du Sport et des sorties pendant les vacances !

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 FEVRIER (sauf le jeudi) - 10h00 à 12h00 / 13h30 à 16h30

Stage Meuble en carton avec Vanessa Martin, à la salle du Mée. Les jeunes construiront leur propre meuble et repartiront avec



LUNDI 20 FEVRIER

Bowling avec deux parties et une boisson (6€)



MARDI 21 FEVRIER - Rendez-vous à 9h45 à la piscine

Journée sportive avec piscine le matin, pique-nique le midi et l'après-midi : tir à l'arc, kin-ball et tchoukball dans le halle du parc jusqu'à 17h00 (6€)



MERCREDI 22 FEVRIER - Rendez-vous à 13h30 au cinéma

Sortie cinéma. Les jeunes auront le choix entre 3 films (3€)



JEUDI 23 FEVRIER - Départ à 13h30 au champ de foire

Space laser à Rennes. 2 parties de laser-game (11€)



VENDREDI 24 FEVRIER - 10h00 à 12h30 / 14h00 à 17h00

Le matin, atelier cuisine au local jeunes de Maison rouge (3€)

L'après-midi, tournoi de billard, Xbox et fléchettes au local jeunes de Maison rouge (gratuit)

Il est obligatoire de s'inscrire auprès de Laurent Loisel, coordinateur jeunesse,

au 06 21 99 02 67 ou laurent.loisel@marie-vitre.fr

Le service jeunesse de la Ville de Vitré organise des animations pour occuper les jeunes de 12 à 18 ans pendant les vacances de février.

