VITRE : "Page à page", des livres à portée de tous à la Médiathèque Madame de Sévigné !

"Je ne lis plus... Pouvez-vous me proposer un livre facile à lire ?"



Cette question, les bibliothécaires l'entendent souvent de la part des lecteurs adultes. En s'inspirant des espaces "Facile à Lire" existants dans le département, l'équipe de la Médiathèque a crée "un espace clairement identifiable pour faciliter l'accès à des documents courts, positifs, dotés d'un vocabulaire simple, avec une présentation aérée. Il s'agit d'un nouvel outil de médiation et d'appui au conseil qui évoluera au des retours des lecteurs, des propositions et des nouvelles parutions".



Pour présenter cette nouvelle collection d'une centaine de livres, la conception et la réalisation d'un meuble ont été confiées aux services technique de la ville qui ont ainsi pu donner libre cours à leur imagination !