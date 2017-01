VITRE : Rencontre avec Louise Duneton à la Médiathèque

Pour la 2ème année, la Médiathèque propose une rencontre professionnelle. Cette année, les métiers du dessin seront à l'honneur et présentés aux jeunes en recherche d'orientation, à travers des témoignages et des débats.



L'invité d'honneur, Louise Duneton, diplômée de la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin - Mulhouse - Strasbourg) est dessinatrice, auteure, illustratrice et également professeur au CESAN (Ecole supérieure de bande dessinée et illustration) à Paris. Son livre "Les trois contes" a été adapté et sera visible à vitré (Centre Culturel Jacques Duhamel : "Filles & soie" à 15h, le dimanche 15 janvier).



Ce parcours sera croisé avec le témoignage de Charlotte Izart, diplômée de l'école Estienne (Ecole supérieur des Arts et Industries graphiques) de Paris et qui, avant de devenir bibliothécaire, a exercé le métier d'assistante de production sur le long métrage "Corto Maltese" et a été deuxième assistante du réalisateur Michel Ocelot sur le long métrage "Kirikou et la sorcière".



Cette rencontre sera animée par Nathalie Gauthier, bibliothécaire et diplômée de l'école des Beaux-arts de Bourges.



Les participants sont invités à découvrir ces métiers et échanger et partager leurs curiosités et leurs interrogations autour de ces professions et formations.

Rendez-vous

Le Samedi 14 janvier à partir de 16h00

A la Médiathèque Madame de Sévigné

L'entrée est libre et gratuite