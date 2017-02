Veillée au Barravel de Vitré !

Les chanteurs et musiciens de la Bouèze et du pays se donnent rendez-vous le mercredi 15 février pour une grande soirée au Barravel, rue d'En-bas à Vitré.

A partir de 19h00 et jusqu'à tard dans la nuit, se succèderont chanteurs et musiciens pour faire danser dans une ambiance qui n'est pas s'en rappeler celle des pubs de nos cousins irlandais.



Il n'est pas rare d'y retrouver plus de 40 musiciens : violon, clarinette et bien sûr accordéon diatonique, instrument roi du pays gallo.



Cet évènement est organisé par l'association La Bouèze et La Granjagoule.

Renseignements au 02 23 20 59 14