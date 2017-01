Vendredi, Cali est en concert à Fougères !

Le rockeur qu'on connaît si engagé, ce troubadour qui souffle des flammes de liesse sur son public depuis maintenant plus de vingt ans, a chapitré son existence d'un "Age d'or".

Et c'est vrai : il ouvre ici ses ailes. En mots. En musique. En confidence. Avec une puissance nouvelle : celle d'un homme ébloui par la vie, tirant de son expérience une force et une joie pure.

Ici, c'est la découverte d'un Cali solaire. Parfois accompagné d'un simple piano bastringue ou d'un fifre comme dans un bal populaire, parfois bondissant dans une pop électrifiée. Cali est joueur et vous embarque pour un disque comme un album-concept sur tous ces âges heureux de vos existences, et sur ce qui au final reste, et parfois manque.

RENDEZ-VOUS

VENDREDI PROCHAIN A 20H30

AU CENTRE CULTUREL JULIETTE DROUET

Ouverture de la cafétéria à 19h30 (boissons et pâtisseries)